Вице-чемпионка Олимпиады из России поменяла спортивное гражданство на сербское

Призер Олимпиады по гребле Орябинская сменила российское гражданство на сербское

Вице-чемпионка Олимпийских игр в Париже по академической гребле в двойках Елена Орябинская сменила российское спортивное гражданство на сербское. Об этом сообщает ТАСС.

«Официально федерацию Елена не уведомляла о переходе, но ситуация понятная, так как муж Елены, Николай Пименов, уже несколько лет выступает за Сербию», — заявил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. Он добавил, что Орябинская — одна из самых талантливых спортсменок своего поколения, которая достигла высоких результатов, представляя сборную России.

Орябинская стала серебряным призером Олимпиады-2024 в составе российской двойки с Василисой Степановой. Спортсменки выступали в Париже в нейтральном статусе. Также за карьеру 31-летняя Орябинская дважды брала бронзу на чемпионатах мира, выигрывала золотую и три бронзовые медали на чемпионатах Европы.

Ранее российским гребцам на байдарках и каноэ отказали в допуске на чемпионат Европы в Чехии. Решение было принято спортивными властями этой страны, Европейская ассоциация каноэ была не против приезда россиян в нейтральном статусе.