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07:07, 6 мая 2025Из жизни

Во Франции потеряли ошибочно выпущенного из тюрьмы преступника

Во Франции потеряли преступника, выпущенного из тюрьмы по ошибке
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Власти французского города Бордо потеряли выпущенного из тюрьмы по ошибке преступника, его не могут найти уже неделю. Об этом со ссылкой на городскую прокуратуру сообщает газета Le Figaro.

«30 апреля мужчина, отбывавший срок в 10 лет, был отпущен из тюрьмы Градиньян вместо другого заключенного. Как заявила прокуратура Бордо, по состоянию на понедельник этот человек все еще не был задержан», — указано в сообщении.

Отмечается, что преступник покинул тюрьму досрочно из-за того, что его перепутали с другим заключенным из Марокко, которого собирались депортировать из Франции. У них были очень похожие имена.

Прежде сотрудникам Службы маршалов США удалось поймать убийцу, которого по ошибке выпустили на свободу в конце марта. Отбывавший пожизненное заключение в штате Джорджия 22-летний Катан Гусман провел за решеткой провел всего пять месяцев.

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