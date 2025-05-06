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17:07, 6 мая 2025Бывший СССР

Захарова рассказала о проблеме со сделкой между Украиной и США

Захарова: Никто не видел текста сделки между Украиной и США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Комментировать сделку по редкоземельным металлам между Украиной и США невозможно, ее текста никто не видел. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в трансляции брифинга внешнеполитического ведомства.

По ее словам, это «уникальная история» с учетом того, что пакет документов внесут на ратификацию украинского парламента. Она добавила, что есть вероятность, что депутатам Верховной Рады повезет и они увидят содержание сделки перед голосованием. Захарова заключила, что такого не было в истории.

Ранее Захарова анонсировала перемирие. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский отказался его принимать, назвав несерьезным.

До этого Захарова обвинила Европу и Киев в попытке изгадить 80-летие Победы.

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