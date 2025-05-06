Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:28, 6 мая 2025Россия

Жильцы московской многоэтажки пожаловались на кражу имущества после взрыва газа

В Москве жильцы дома на Генерала Тюленева пожаловались на кражи после взрыва
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве жильцы дома на улице Генерала Тюленева, где вечером 4 мая прогремел взрыв газа, пожаловались на кражи. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По данным канала, о пропаже личных вещей заявили по меньшей мере трое жильцов. Один из москвичей лишился накоплений — мужчина хранил их в шкафу. При эвакуации он оставил дверь в квартиру открытой.

Соседка мужчина пожаловалась на пропажу ноутбука, а еще один жилец — на хищение 270 тысяч рублей. Возможных злоумышленников уже ищут.

Жертвами взрыва бытового газа в Москве стали три человека. Во время эвакуации из взорвавшейся квартиры произошла драка — она попала на видео. На нем видно, как несколько горожан сначала бурно выясняют отношения, а затем вместо аргументов начинают использовать кулаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хороший день для Германии». Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером. Что он может сделать, чтобы возглавить ФРГ?

    Украина выпустила по России еще 25 беспилотников

    Отец Маска высказался о Путине

    Россиян предостерегли от вызывающих мигрень продуктов

    В России появился в продаже уникальный гаджет

    В России усомнились в заявлениях Украины о деталях ресурсной сделки с США

    «Большой риск самим попасть в западню». В России заявили, что грузовые колонны ВСУ подступают к Курской области

    В Кремле рассказали о ситуации с продлением требований по продаже валютной выручки

    Раскрыто возможное местоположение спецназа КНДР после освобождения Курской области

    Три страны НАТО начали готовиться к эвакуации населения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости