Жильцы московской многоэтажки пожаловались на кражу имущества после взрыва газа

В Москве жильцы дома на Генерала Тюленева пожаловались на кражи после взрыва

В Москве жильцы дома на улице Генерала Тюленева, где вечером 4 мая прогремел взрыв газа, пожаловались на кражи. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По данным канала, о пропаже личных вещей заявили по меньшей мере трое жильцов. Один из москвичей лишился накоплений — мужчина хранил их в шкафу. При эвакуации он оставил дверь в квартиру открытой.

Соседка мужчина пожаловалась на пропажу ноутбука, а еще один жилец — на хищение 270 тысяч рублей. Возможных злоумышленников уже ищут.

Жертвами взрыва бытового газа в Москве стали три человека. Во время эвакуации из взорвавшейся квартиры произошла драка — она попала на видео. На нем видно, как несколько горожан сначала бурно выясняют отношения, а затем вместо аргументов начинают использовать кулаки.