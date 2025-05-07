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04:10, 7 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады рассказал о примере Украины для Германии

Депутат Дубинский: Зеленский показал Германии, что можно запрещать партии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Немецкая политическая элита последовала примеру украинского лидера Владимира Зеленского. Берлин запрещать политические партии в стране, рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Немцы тут всего лишь пользователи идей, которые наш Зедольф апробировал на украинцах», — посетовал политик.

Как отметил Дубинский, именно постсоветская республика под руководством Зеленского показала Европе, как можно избавляться от неугодных политических конкурентов.

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ сообщило о признании АдГ экстремистской организацией. Партию обвинили в политике, направленной на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества».

В свою очередь, эксперт Александр фон Бисмарк заявил, что признание правой партии «Альтернатива для Германии» экстремистской только укрепит ее позиции. По его словам, рейтинг АдГ продолжает расти, несмотря на позицию федерального ведомства по охране конституции. Ранее в США обвинили Германию в маскировке тирании под демократию.

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