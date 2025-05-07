ФСБ рассказала о применяемых дистанционными мошенниками технологиях

ФСБ: Дистанционные мошенники применяют дипфейки для обмана россиян

Дистанционные мошенники применяют для обмана россиян технологии дипфейков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве подчеркнули, что мошенники ежегодно совершенствуют свои возможности, исключая личное общение с исполнителями или используя их втемную. Также злоумышленники активно используют средства анонимизации, технологии нейролингвистического программирования и искусственного интеллекта, а также изображения должностных лиц, знаков правоохранительных и кредитно-финансовых структур России.

Ранее в ФСБ заявили, что ущерб от дистанционных мошенничеств в России превысил 170 миллиардов рублей. Их деятельность, по данным силовиков, координируется с Украины — ведомство выявило 150 действующих с ее территории кол-центров.