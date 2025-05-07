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10:24, 7 мая 2025Силовые структуры

ФСБ рассказала о применяемых дистанционными мошенниками технологиях

ФСБ: Дистанционные мошенники применяют дипфейки для обмана россиян
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Дистанционные мошенники применяют для обмана россиян технологии дипфейков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве подчеркнули, что мошенники ежегодно совершенствуют свои возможности, исключая личное общение с исполнителями или используя их втемную. Также злоумышленники активно используют средства анонимизации, технологии нейролингвистического программирования и искусственного интеллекта, а также изображения должностных лиц, знаков правоохранительных и кредитно-финансовых структур России.

Ранее в ФСБ заявили, что ущерб от дистанционных мошенничеств в России превысил 170 миллиардов рублей. Их деятельность, по данным силовиков, координируется с Украины — ведомство выявило 150 действующих с ее территории кол-центров.

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