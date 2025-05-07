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17:13, 7 мая 2025Экономика

Названы самые уязвимые для конфликта с Пакистаном отрасли индийской экономики

Статслужба: Конфликт с Пакистаном навредит экспорту индийских нефти и смартфонов
Вячеслав Агапов

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Конфликт с Пакистаном может затронуть индийский экспорт, который составляет порядка 443 миллиардов долларов в год. Самые уязвимые отрасли экономики назвали в статслужбе республики, об этом сообщает РИА Новости.

По итогам 2024-го Индия продала за рубеж товаров на 443 миллиарда долларов. Большую часть составили поставки нефтепродуктов (70,7 миллиарда долларов), лекарств фармпродукции (23,4 миллиарда), а также смартфонов (22,1 миллиарда). Также в пятерку самых продаваемых за рубеж товаров вошли алмазы (4,4 миллиарда), а также ювелирные изделия (12,3 миллиарда). Если конфликт с соседней страной продолжит усиливаться, он может навредить внешней торговле, предупреждают в ведомстве.

В ночь на 7 мая Индия начала «Операцию Синдур» в Пакистане. Вооруженные силы республики нанесли ракетные удары по лагерям террористов в Кашмире, находящемся под контролем Пакистана. Кадрами атаки поделился телеканал NBC News.

Руководитель центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян заявила, что начало вооруженных столкновений между Индией и Пакистаном — очень неблагоприятный фактор с точки зрения обеспечения безопасности. Она понадеялась также, что здравый смысл возобладает, и Индия с Пакистаном ограничатся локальными стычками в пограничной зоне.

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