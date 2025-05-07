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13:59, 7 мая 2025МирЭксклюзив

Востоковед поделилась прогнозом насчет вооруженного конфликта Индии и Пакистана

Востоковед Шаумян: Державы не заинтересованы в конфликте Индии и Пакистана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетКонфликт Индии и Пакистана

Фото: Asim Tanveer / AP

Начало вооруженных столкновений между Индией и Пакистаном — очень неблагоприятный фактор с точки зрения обеспечения безопасности, сообщила руководитель центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян. В беседе с «Лентой.ру» она также поделилась прогнозом насчет конфликта стран.

Востоковед выразила надежду, что здравый смысл возобладает, и Индия с Пакистаном ограничатся локальными стычками в пограничной зоне.

Потому что, не дай бог, если в этом регионе резко разразится масштабный конфликт на фоне всей ситуации на мировой арене сегодня, тогда перспективы, мне кажется, будут очень напряженные

Татьяна Шаумянвостоковед

По словам Шаумян, «великие державы» могут сыграть роль в сдерживании. Ни Россия, ни Китай, ни США не заинтересованы в разрастании этого конфликта, полагает она.

«Нам это неудобно. У нас с Индией достаточно тесные отношения, стратегическое партнерство, и мы союзники с ними, это дружественная страна. С другой стороны, мы не должны недооценивать роль Пакистана, потому что это исламская страна, у нас на территории России есть приверженцы ислама, и не можем с этим тоже не считаться. И Пакистан занимает стратегически важное положение, буквально рядом с нашими союзниками из Центральной Азии», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

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Ранее Индия начала «Операцию Синдур» в пакистанских Джамму и Кашмире. В индийском министерстве обороны отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов.

Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии. По данным SAMAA TV, армия Пакистана сбила два истребителя Rafale военно-воздушных сил Индии в районе Бахавалпура. Отмечается, что один из самолетов был сбит после того, как нарушил воздушное пространство страны.

Позже министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия подняла белый флаг в нескольких местах, в том числе на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире.

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