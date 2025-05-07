Востоковед поделилась прогнозом насчет вооруженного конфликта Индии и Пакистана

Начало вооруженных столкновений между Индией и Пакистаном — очень неблагоприятный фактор с точки зрения обеспечения безопасности, сообщила руководитель центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян. В беседе с «Лентой.ру» она также поделилась прогнозом насчет конфликта стран.
Востоковед выразила надежду, что здравый смысл возобладает, и Индия с Пакистаном ограничатся локальными стычками в пограничной зоне.
Потому что, не дай бог, если в этом регионе резко разразится масштабный конфликт на фоне всей ситуации на мировой арене сегодня, тогда перспективы, мне кажется, будут очень напряженные
По словам Шаумян, «великие державы» могут сыграть роль в сдерживании. Ни Россия, ни Китай, ни США не заинтересованы в разрастании этого конфликта, полагает она.
«Нам это неудобно. У нас с Индией достаточно тесные отношения, стратегическое партнерство, и мы союзники с ними, это дружественная страна. С другой стороны, мы не должны недооценивать роль Пакистана, потому что это исламская страна, у нас на территории России есть приверженцы ислама, и не можем с этим тоже не считаться. И Пакистан занимает стратегически важное положение, буквально рядом с нашими союзниками из Центральной Азии», — пояснила собеседница «Ленты.ру».
Ранее Индия начала «Операцию Синдур» в пакистанских Джамму и Кашмире. В индийском министерстве обороны отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов.
Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии. По данным SAMAA TV, армия Пакистана сбила два истребителя Rafale военно-воздушных сил Индии в районе Бахавалпура. Отмечается, что один из самолетов был сбит после того, как нарушил воздушное пространство страны.
Позже министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия подняла белый флаг в нескольких местах, в том числе на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире.