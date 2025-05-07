Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:57, 7 мая 2025Наука и техника

Apple допустила отказ от iPhone через 10 лет

Bloomberg: В Apple допустили отказ от iPhone через 10 лет из-за ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Вице-президент корпорации Apple Эдди Кью допустил, что в ближайшем будущем человечеству не потребуется iPhone. Его слова процитировало агентство Bloomberg.

Старший вице-президент Apple по сервисам Эдди Кью заявил об этом, выступая в среду, 7 мая. Кью давал показания в рамках судебного иска Министерства юстиции США против корпорации Alphabet Inc. Американские власти расследуют сделку, по которой Google платит Apple 20 миллиардов долларов в год, чтобы ее поисковик оставался основным в iPhone. Рассуждая, представитель Apple заявил, что новые технологии могут привести к отказу от традиционных гаджетов и поисковых систем.

Эдди Кью заметил, что в апреле поисковый трафик в браузере Apple Safari впервые снизился — скорее всего, из-за того, что люди начали искать информацию в интернете с помощью искусственного интеллекта (ИИ). «Возможно, из-за ИИ вам не понадобится iPhone через 10 лет, как бы безумно это ни звучало», — допустил Кью отказ от смартфонов.

Материалы по теме:
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021

По словам представителя Apple, технология ИИ находится на подъеме и дает равные возможности для всех участников рынка. Топ-менеджер подчеркнул, что в будущем ИИ научит людей искать информацию в интернете по-новому. Однако в заключении Кью заметил, что Google должна оставаться поисковой машиной по умолчанию в iPhone, так как Apple не хотела бы терять часть своего дохода.

В конце декабря Apple в суде объяснила, почему не создала и не собирается запускать собственную поисковую систему. Вице-президент компания Эдди Кью заявил, что IT-гигант не хочет тратить миллиарды долларов на создание и поддержку сервиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лидеры двух стран отказались от поездки в Москву на парад Победы. Помощник Путина объяснил причины

    Силы ПВО сбили еще три украинских беспилотника на подлете к Москве

    Захарова заявила о проверке миролюбивых намерений Украины

    Захарова удивилась словам Келлога о Путине и перемирии на Украине

    В МИД прокомментировали слова спецпосланника Трампа о 30-дневном перемирии

    Кадыров раскрыл итоги встречи с Путиным

    Тарасова высказалась о работе спортсменов в Госдуме

    Польша отказалась от репараций от Германии

    Беременная Рианна вышла на публику в откровенном наряде с глубоким декольте

    Трамп заявил о достижении точки для принятия решения по урегулированию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости