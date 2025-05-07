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13:20, 7 мая 2025Путешествия

Кремлевский оркестр застрял в аэропорту Москвы и устроил концерт для пассажиров

Кремлевский оркестр застрял в Домодедово и устроил концерт для пассажиров
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Музыканты Государственного Кремлевского духового оркестра застряли в московском аэропорту Домодедово и устроили концерт для пассажиров. Кадры происходящего в авиагавани публикует Telegram-канал Shot.

На видео оркестр вместе с артистом исполняют песню «Первым делом самолеты», а толпа путешественников наблюдает за выступлением.

В российских аэропортах 6 и 7 мая наблюдаются задержки и отмены рейсов из-за введенных ограничений на полеты. В связи с этим многие пассажиры ожидают вылетов в авиагаванях. Воздушная гавань Пулково как запасной аэропорт приняла десятки самолетов из других городов за эти два дня.

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