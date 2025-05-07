Кремлевский оркестр застрял в аэропорту Москвы и устроил концерт для пассажиров

Кремлевский оркестр застрял в Домодедово и устроил концерт для пассажиров

Музыканты Государственного Кремлевского духового оркестра застряли в московском аэропорту Домодедово и устроили концерт для пассажиров. Кадры происходящего в авиагавани публикует Telegram-канал Shot.

На видео оркестр вместе с артистом исполняют песню «Первым делом самолеты», а толпа путешественников наблюдает за выступлением.

В российских аэропортах 6 и 7 мая наблюдаются задержки и отмены рейсов из-за введенных ограничений на полеты. В связи с этим многие пассажиры ожидают вылетов в авиагаванях. Воздушная гавань Пулково как запасной аэропорт приняла десятки самолетов из других городов за эти два дня.