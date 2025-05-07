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07:00, 7 мая 2025Забота о себе

Мужчинам подсказали способы быстро восстановить эрекцию после секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сексологи Стивен Снайдер, Кэрол Квин и Бейли Ханек подсказали простые способы, чтобы быстро восстановить эрекцию после полового акта. Их советы приводит Men's Health.

Снайдер рассказал, что время между эякуляцией и появлением новой эрекции называется рефракторным периодом. Его продолжительность, уточнил сексолог, индивидуальна у каждого мужчины и составляет от нескольких минут до нескольких часов. По словам специалиста, с возрастом рефракторный период увеличивается.

Чтобы быстрее восстанавливаться после секса, Квин посоветовала использовать те же техники, что и для обычного возбуждения. «Подойдет все, что делает секс прекрасным, кроме проникновения. Усилить возбуждение можно через фантазии, игры с эрогенными зонами или доставляя удовольствие партнерше», — отметила сексолог. Кроме того, она посоветовала попробовать упражнения Кегеля.

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Ханек добавила, что для сексуального здоровья мужчины важно вести здоровый образ жизни: не курить, заниматься спортом и полноценно питаться. Однако она отметила, что ЗОЖ не гарантирует, что период между половыми актами сократится. По ее словам, если на восстановления сексуальных сил нужно много часов или дней, то необходимо обратиться к врачу, который сможет подобрать терапию. Она уточнила, что чаще всего в таких случаях выписывают те же препараты, что и при эректильной дисфункции.

Ранее уролог Рена Малик назвала самую опасную для мужчин сексуальную практику. По ее словам, при сдавливании полового члена различными предметами высока вероятность получить травму.

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