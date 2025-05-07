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07:21, 7 мая 2025Мир

На Западе заявили о наращивании сбора разведданных о Гренландии со стороны США

WSJ: США на фоне планов Трампа наращивают сбор разведданных о Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Соединенные Штаты на фоне планов американского президента Дональда Трампа по присоединению Гренландии активизируют сбор разведданных о датском острове. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждается, на прошлой неделе несколько высокопоставленных чиновников во главе с американским директором нацразведки Тулси Габбард поручили разведслужбам Штатов «узнать больше о движении за независимость Гренландии». Также разведслужбам, в распоряжении которых есть спутники, средства перехвата сообщений, поручили «идентифицировать людей в Гренландии и Дании, которые поддерживают цели США на острове».

Ранее Дональд Трамп заявил, что может отправить американские войска для захвата Гренландии. Политик подчеркнул, что может принять это решение при определенных обстоятельствах. В свою очередь, премьер Дании Метте Фредериксен заверила, что Штаты не захватят Гренландию. В самой Гренландии заявили, что жителям острова не стоит бояться резких высказываний Трампа.

Агентство Bloomberg ранее написало, что Дональд Трамп не сможет купить Гренландию, поскольку цена, которую придется заплатить, слишком высока. Гренландия входит в состав Дании на правах автономии.

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