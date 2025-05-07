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15:18, 7 мая 2025Спорт

Названа неочевидная причина выпирающего живота

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-блогер Геннадий Лянго назвал неочевидную причину выпирающего живота. Его слова приводит Men Today.

Эксперт заявил, что причиной может быть неправильная осанка, так как правильное положение тела поддерживает кости и суставы в оптимальном положении и снижает износ поддерживающих структур. Дело в том, что брюшная полость повторяет форму лордоза — естественного изгиба позвоночника, обращенного выпуклостью вперед. Если мышцы спины укорочены, живот выпирает более заметно.

Лянго рекомендовал делать упражнения для поддержания правильной осанки. В частности, поместить мячик между поясницей и стеной и катать его из стороны в сторону. Также следует лечь на пол, вытянуть руки вперед, оторвать лопатки от пола и потянуться к стопам.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Она рассказала, что «велосипед» отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.

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