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13:49, 7 мая 2025Наука и техника

Названы преимущества самых современных САУ России

Эксперт Корнев: Колесные САУ «Гиацинт-К» повысят эффективность артиллерии
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Самоходные артиллерийские установки (САУ) на колесном шасси «Мальва» и «Гиацинт-К» могут повысить эффективность работы артиллерийских подразделений Вооруженных сил России. Преимущества установок назвал редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что «Мальва» и «Гиацинт-К» относятся к самым современным колесным установкам. «Колесный "Гиацинт-К" может выпускаться массово. Такие установки более мобильны, чем гусеничные, более практичные в эксплуатации, и все это вместе повышает эффективность артиллерийских частей Вооруженных сил России», — сказал эксперт.

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САУ «Мальва» получила четырехосное шасси БАЗ-6910-027 «Вощина» и гаубицу калибра 152 миллиметра 2А64, идентичную орудию гусеничной установки «Мста-С». «Гиацинт-К» на таком же шасси несет артиллерийскую часть буксируемой пушки «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра.

В феврале индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что колесный «Гиацинт» сконструировали в кратчайшие сроки по итогам боевого применения САУ «Мальва».

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