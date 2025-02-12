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11:01, 12 февраля 2025Наука и техника

«Ростех» рассказал о разработке новой САУ в кратчайшие сроки

Топ-менеджер «Ростеха» Оздоев: САУ «Гиацинт-К» разработана в кратчайшие сроки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Новая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гиацинт-К» была создана в кратчайшие сроки. Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Новое колесное орудие "Гиацинт-К", сконструированное в кратчайшие сроки по итогам боевого применения артустановок "Мальва". Разработчики "Ростеха" совместили колесную базу "Мальвы" с другим вариантом пушки», — рассказал топ-менеджер.

По его словам, использованное решение позволяет существенно нарастить парк колесной артиллерии, а сама новинка служит примером адаптивности российских оборонных технологий.

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