«Ростех» рассказал о разработке новой САУ в кратчайшие сроки

Топ-менеджер «Ростеха» Оздоев: САУ «Гиацинт-К» разработана в кратчайшие сроки

Новая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гиацинт-К» была создана в кратчайшие сроки. Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Новое колесное орудие "Гиацинт-К", сконструированное в кратчайшие сроки по итогам боевого применения артустановок "Мальва". Разработчики "Ростеха" совместили колесную базу "Мальвы" с другим вариантом пушки», — рассказал топ-менеджер.

По его словам, использованное решение позволяет существенно нарастить парк колесной артиллерии, а сама новинка служит примером адаптивности российских оборонных технологий.

Ранее телеканал «Вести» показал видео с боевой работой САУ «Гиацинт-К».

В январе Центр анализа стратегий и технологий в Telegram опубликовал фотографию САУ «Мальва» с новым орудием.