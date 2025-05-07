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14:37, 7 мая 2025Экономика

Pepsi решила зарегистрировать в России новый товарный знак

Mash: PepsiCo подала заявку на регистрацию в России энергетика Rockstar
Кирилл Луцюк

Фото: Pepsi Energy Co

Компания PepsiCo подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака. Об этом сообщил Mash.

Речь идет об энергетическом напитке Rockstar. Уточняется, что запрос на регистрацию соответствующего логотипа был направлен российским чиновникам в конце апреля. В 2022 году данный напиток не добрался до российского потребителя, так как компания покинула рынок РФ.

В марте сообщалось, что компания PepsiCo решила приобрести бренд газированных напитков Poppi почти за два миллиарда долларов. Причиной такого решения стал тренд на отход компании от стандартных закусок и напитков и переключение на бренды, которые, как утверждается, выпускают более здоровую продукцию.

А в начале февраля стало известно, что PepsiCo начала терять американского потребителя. Последний предпочитает сокращать расходы и экономит деньги на необходимые покупки.

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