Pepsi решила зарегистрировать в России новый товарный знак

Mash: PepsiCo подала заявку на регистрацию в России энергетика Rockstar

Компания PepsiCo подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака. Об этом сообщил Mash.

Речь идет об энергетическом напитке Rockstar. Уточняется, что запрос на регистрацию соответствующего логотипа был направлен российским чиновникам в конце апреля. В 2022 году данный напиток не добрался до российского потребителя, так как компания покинула рынок РФ.

В марте сообщалось, что компания PepsiCo решила приобрести бренд газированных напитков Poppi почти за два миллиарда долларов. Причиной такого решения стал тренд на отход компании от стандартных закусок и напитков и переключение на бренды, которые, как утверждается, выпускают более здоровую продукцию.

А в начале февраля стало известно, что PepsiCo начала терять американского потребителя. Последний предпочитает сокращать расходы и экономит деньги на необходимые покупки.