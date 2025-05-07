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10:48, 7 мая 2025Мир

Премьер-министр Индии отложил еще один визит за рубеж

Премьер Индии Моди не поедет в Европу на фоне обострения конфликта с Пакистаном
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет в Европу на фоне обострения конфликта с Пакистаном. Об этом сообщает местное агентство «АНИ» со ссылкой на источники.

«Визит премьер-министра Нарендры Моди в Норвегию, Хорватию и Нидерланды отложен», — говорится в публикации. Других подробностей не приводится.

До этого Моди отказался ехать на парад 9 Мая в Москву на фоне сообщений о напряженности между Индией и Пакистаном. Позже отказался ехать и министр обороны страны.

6 мая Индия начала «Операцию Синдур» в Пакистане. В Исламабаде назвали действия Нью-Дели подлыми и трусливыми.

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