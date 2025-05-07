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17:40, 7 мая 2025Спорт

Роналдо сняли на видео в пьяном виде в Мадриде

Роналдо оказался заснят пьяным в Мадриде и разозлил болельщиков
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @fdprvalladolid

Двукратный чемпион мира Роналдо оказался заснят в пьяном виде. Об этом сообщается на странице федерации болельщиков «Вальядолида» в соцсети X.

На кадрах экс-футболист в нетрезвом виде покидал один из ресторанов испанской столицы, что разозлило фанатов команды. «Это видео распространили, в то время как клуб, которым он владеет, сотворил историю, впервые за почти 100 лет проиграв восемь матчей подряд. Таково его наследие и то, о чем он заботится», — заявили в клубе. По их мнению, «Вальядолид» уничтожается каждый день.

Бывший футболист сборной Бразилии владеет «Вальядолидом» с 2018 года. После инцидента болельщики потребовали смены главы клуба.

Роналдо выступал в составе «Крузейро», ПСВ, каталонской «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала», «Милана» и «Коринтианса». Он дважды выигрывал чемпионаты мира в составе сборной Бразилии в 1994 и 2002 годах. В 1997 и 2002 годах нападающий получал «Золотой мяч».

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