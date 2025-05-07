Семья обнаружила голого преступника у себя в джакузи

Daily Mirror: В США преступник забрался в джакузи семейной пары

В США преступник забрался в джакузи семейной пары из штата Нью-Йорк. Об этом пишет Daily Mirror.

Инцидент произошел 30 апреля в небольшом населенном пункте Саранк-лейк. В полицию позвонила женщина и сказала, что обнаружила голого незнакомца в своем джакузи во дворе. Прибывшие на место правоохранители задержали 28-летнего Ахиллеса Рейнхардта. Мужчина каким-то образом пробрался во двор, а затем взломал запертое помещение, где находилась гидромассажная ванна.

Выяснилось также, что незадолго до этого Рейнхардт угнал электровелосипед в том же районе. Мужчину доставили в суд и обвинили в проникновении со взломом, порче чужого имущества и краже. Помимо прочего, оказалось, что Рейнхардт совсем недавно вышел из тюрьмы, куда был заключен за оскорбление суда.

Ранее в США арестовали преступника, который голым вломился в дом к пожилой жительнице штата Калифорния. Мужчина набросился на пенсионерку и попытался заткнуть ей рот лаймом.