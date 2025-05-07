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15:03, 7 мая 2025Из жизни

Семья обнаружила голого преступника у себя в джакузи

Daily Mirror: В США преступник забрался в джакузи семейной пары
Никита Савин
Никита Савин

Фото: IKO-studio / Shutterstock / Fotodom

В США преступник забрался в джакузи семейной пары из штата Нью-Йорк. Об этом пишет Daily Mirror.

Инцидент произошел 30 апреля в небольшом населенном пункте Саранк-лейк. В полицию позвонила женщина и сказала, что обнаружила голого незнакомца в своем джакузи во дворе. Прибывшие на место правоохранители задержали 28-летнего Ахиллеса Рейнхардта. Мужчина каким-то образом пробрался во двор, а затем взломал запертое помещение, где находилась гидромассажная ванна.

Выяснилось также, что незадолго до этого Рейнхардт угнал электровелосипед в том же районе. Мужчину доставили в суд и обвинили в проникновении со взломом, порче чужого имущества и краже. Помимо прочего, оказалось, что Рейнхардт совсем недавно вышел из тюрьмы, куда был заключен за оскорбление суда.

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