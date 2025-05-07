Си Цзиньпин вылетел в Москву на День Победы

Си Цзиньпин отправился в Москву для участия в торжествах к 80-летию Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин отправился в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой отечественной войне. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

«Си Цзиньпин вылетел из Пекина в Москву с государственным визитом в Россию, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву на мероприятия по случаю празднования Дня Победы. Дополнительно сообщается, что Литва и Латвия запретили борту сербского лидера пролет через свою территорию на пути в Россию.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва придает большое значение приезду Си Цзиньпина и готовится к этому. Официальный представитель Кремля добавил, что на мероприятия в честь Победы приедет «очень значительное количество» глав разных государств, которые вместе с президентом России Владимиром Путиным будут праздновать этот день.