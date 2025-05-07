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10:48, 7 мая 2025Спорт

Тренер «Барселоны» пожаловался на судейство в полуфинале Лиги чемпионов

Тренер «Барселоны» Флик пожаловался на судейство в полуфинале Лиги чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Ханс Флик

Ханс Флик. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик пожаловался на судейство в полуфинале Лиги чемпионов против миланского «Интера». Его слова приводит Marca.

«Не хочу слишком много говорить про судью, но я думаю, что каждая спорная ситуация решалась в пользу соперника. Вот как все было», — заявил специалист. При этом он добавил, что его футболисты вынесут из этого урок.

Ранее итальянский «Интер» одержал победу над «Барселоной» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев в дополнительное время.

В финале «Интер» встретится с победителем противостояния между английским «Арсеналом» и французским ПСЖ.

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