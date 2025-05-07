Тренер «Барселоны» пожаловался на судейство в полуфинале Лиги чемпионов

Тренер «Барселоны» Флик пожаловался на судейство в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик пожаловался на судейство в полуфинале Лиги чемпионов против миланского «Интера». Его слова приводит Marca.

«Не хочу слишком много говорить про судью, но я думаю, что каждая спорная ситуация решалась в пользу соперника. Вот как все было», — заявил специалист. При этом он добавил, что его футболисты вынесут из этого урок.

Ранее итальянский «Интер» одержал победу над «Барселоной» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев в дополнительное время.

В финале «Интер» встретится с победителем противостояния между английским «Арсеналом» и французским ПСЖ.