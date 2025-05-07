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19:40, 7 мая 2025Бывший СССР

Украина и Литва увеличат сотрудничество в оборонных закупках

Украина и Литва договорились об усилении сотрудничества в оборонных закупках
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: NGCHIYUI / Shutterstock / Fotodom

Украина и Литва подписали меморандум об усилении сотрудничества в сфере оборонных закупок, инноваций и совместных проектов. Об этом сообщили в литовском Минобороны в соцсети Х.

«Смелый шаг к более глубокому сотрудничеству, обмену опытом и безопасному будущему для региона», — написало ведомство.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил об отсутствии у России права навязывать Киеву условия мирного соглашения. Он добавил, что мирное соглашение возможно только при сохранении территориальной целостности и суверенитета страны, а также при предоставлении Киеву гарантий безопасности.

До этого Литва начала укреплять границу с Россией. Заместитель министра обороны республики Томас Годляускас сообщил, что Вильнюс хочет укрепить дороги для наращивания военно-гражданской логистики через коридор, созданный для защиты от нападения России на Европейский союз и НАТО.

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