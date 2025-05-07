В ФСБ рассказали о финансировании украинскими кол-центрами ВСУ

В ФСБ заявили, что значительная часть доходов украинских кол-центров идет ВСУ

Значительная часть доходов украинских мошеннических кол-центров идет на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Также, по данным силовиков, деньги кол-центрами выделяются и на националистические бандформирования.

Ранее в ФСБ заявили, что ущерб от дистанционных мошенничеств в России превысил 170 миллиардов рублей. В 2024 году было зарегистрировано более 640 тысяч преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. Всего ведомство выявило 150 действующих с территории Украины кол-центров.