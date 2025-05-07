Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:16, 7 мая 2025Бывший СССР

В Грузии выбрали нового председателя правящей партии

Премьера Грузии Кобахидзе избрали председателем правящей партии страны
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе . Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе стал новым председателем правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом сообщил грузинский «Первый канал».

Главу правительства избрали председателем политического объединения на съезде партии, который состоялся 7 мая. Ранее он уже занимал эту должность с 2021 по 2024 год.

Место председателя партии освободилось после отставки Ираклия Гарибашвили в апреле 2025 года. Тогда он отмечал, что покидает свой пост из-за желания уйти из политики. При этом Гарибашвили подчеркивал, что не собирается уходить в оппозицию к нынешней власти.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к восстановлению дипломатических отношений с Тбилиси. По ее словам, РФ зайдет в этом вопросе настолько далеко, насколько будет готова Грузия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В десятках городов России отключили мобильный интернет, в Москве не работают доставки и такси. Что происходит?

    Москвичей предупредили об учащении торнадо

    Рогов назвал пропагандистской акцией наступление ВСУ на Курскую область

    19-летняя невеста Лепса разозлила пользователей сети

    В России впервые вручили особые награды для штурмовиков

    Удары Индии по Пакистану попали на видео

    Попытку прорыва ВСУ через «зубы дракона» на российской границе сняли на видео

    Россиян предостерегли от серьезной ошибки в лечении переломов

    Брюссель собрался ударить по одной из крупнейших корпораций США

    Microsoft выпустила ПК для перехода с Windows 10

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости