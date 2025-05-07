В Грузии выбрали нового председателя правящей партии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе стал новым председателем правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом сообщил грузинский «Первый канал».
Главу правительства избрали председателем политического объединения на съезде партии, который состоялся 7 мая. Ранее он уже занимал эту должность с 2021 по 2024 год.
Место председателя партии освободилось после отставки Ираклия Гарибашвили в апреле 2025 года. Тогда он отмечал, что покидает свой пост из-за желания уйти из политики. При этом Гарибашвили подчеркивал, что не собирается уходить в оппозицию к нынешней власти.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к восстановлению дипломатических отношений с Тбилиси. По ее словам, РФ зайдет в этом вопросе настолько далеко, насколько будет готова Грузия.