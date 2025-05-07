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12:51, 7 мая 2025Бывший СССР

В Кремле раскрыли сущность политического режима на Украине

Песков: Киев продолжает демонстрировать склонность к террористическим действиям
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Политический режим на Украине продолжает демонстрировать свою сущность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, свою склонность к террористическим действиям», — рассказали в Кремле.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможность нанесения удара по параду Победы в Москве 9 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления лидера Украины прямой угрозой.

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