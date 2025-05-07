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15:07, 7 мая 2025Наука и техника

В России рассказали о новинках парада Победы

«Известия»: На параде Победы в Москве покажут САУ «Мальва» и дроны «Герань»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Новые самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гиацинт-К» и «Мальва», а также дроны «Герань» могут показать на параде Победы в Москве. О новинках рассказали в публикации «Известий».

«Судя по репетиции, по Красной площади в праздничный день может пройти и 152-миллиметровый артиллерийский комплекс "Мальва" на шасси полноприводного автомобиля БАЗ "Вощина" производства Брянского автозавода», — говорится в материале.

Также на репетициях замечали установку «Гиацинт-К» на таком же шасси. Новую установку впервые показали в конце 2024 года, а в феврале 2025-го появились подробности о проекте.

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Еще одной новинкой парада станут разведывательные дроны «Орлан», дроны-камикадзе «Герань-2» и барражирующие боеприпасы «Ланцет». Ранее эти беспилотники не демонстрировали на параде в Москве.

В апреле компания ZALA сообщила, что разведывательные беспилотники ZALA Z-16 используют для подготовки ударов дронами-камикадзе «Герань-2». Z-16 могут передавать изображение в режиме реального времени на расстояние более 75 километров.

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