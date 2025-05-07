Вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном оценили

Политолог Куприянов: Ядерного конфликта между Индией и Пакистаном не будет

Индия и Пакистан не будут применять ядерное оружие при сегодняшнем конфликте, так как он не несет угрозы существованию этих государств, считает руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

При этом небольшие шансы такого поворота событий все же существуют. «Теоретически могут, потому что оно есть, оно работоспособно, и если нажмут на кнопочку, то ракета полетит. Индийцы могут применить его только в ответ на ядерный удар Пакистана. Пакистан может применить его только в том случае, если окажется под угрозой независимость Пакистана и само его существование как независимого государства», — считает Куприянов.

По его мнению, это может произойти, если начнутся какие-то внутренние процессы, инспирированные извне, которые смогут привести к распаду Пакистана.

Либо в том случае, если другая сторона нанесет по Пакистану конвенциональный удар такой силы, что Пакистан не сможет его парировать. То есть, практически говоря, в том случае, если индийцы начнут полномасштабную военную операцию и она закончится разгромом пакистанских сил и прорывом индийских войск Алексей Куприянов руководитель ИМЭМО РАН

Политолог исключил, что ядерное оружие может быть применено при сегодняшнем состоянии конфликта. «Здесь пока речь идет исключительно об акции возмездия за теракт. Соответственно, индийцы уверены, что теракт организовали пакистанцы. (…) При этом эта акция возмездия нацелена не на пакистанских военных, даже не на пакистанские гражданские объекты, с индийской точки зрения, исключительно на лагеря подготовки боевиков», — сказал специалист.

Индия не ставит перед собой цель уничтожить Пакистан и спровоцировать на применение ядерного оружия, заключил Куприянов.

В ночь на 7 мая Министерство обороны Индии сообщило, что страна начала контртеррористическую операцию «Синдур», ударив по Пакистану в ответ на террористический акт, произошедший на спорной территории Джамму и Кашмир 22 апреля. Тогда погибло 26 человек. По словам индийского военного ведомства, ни один пакистанский военный объект не был атакован. Также в министерстве заявили, что Индия нанесла ракетные удары по лагерям террористов.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал нападение Индии актом войны. В результате Пакистан нанес ответные удары по Индии.