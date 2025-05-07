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20:56, 7 мая 2025Бывший СССР

Захарова назвала препятствие к прекращению огня на Украине

Захарова: Препятствием к прекращению огня на Украине является Киев
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала препятствие к прекращению огня на Украине. Ее слова передает РИА Новости.

«Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня», — заявила Захарова.

Она добавила, что Россия никогда не была против прекращения огня.

Ранее Захарова заявила, что поставки немецких БМП Puma, танков Leopard и ракет Taurus не спасут режим украинского лидера Владимира Зеленского.

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