Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала препятствие к прекращению огня на Украине. Ее слова передает РИА Новости.
«Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня», — заявила Захарова.
Она добавила, что Россия никогда не была против прекращения огня.
Ранее Захарова заявила, что поставки немецких БМП Puma, танков Leopard и ракет Taurus не спасут режим украинского лидера Владимира Зеленского.