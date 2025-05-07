Захарова оценила отношения России и Германии

Захарова: Отношения Москвы и Берлина разрушены практически до основания

Двусторонние отношения между Москвой и Берлином разрушены практически до основания. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне прихода к власти в Германии нового правительства канцлера Фридриха Мерца, сообщает РИА Новости.

«На фоне многочисленных воинственно-русофобских заявлений германских политиков ожидать улучшения отношений между нашими странами не приходится», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, из-за усилий бывшего главы немецкого правительства Олафа Шольца «обострять» в российско-германских отношениях давно нечего, поскольку они разрушены «практически до основания».

Ранее Захарова высказалась о восстановлении российско-американских отношений. Дипломат отметила, что контакты Москвы и Вашингтона идут по целому ряду треков, однако дело обстоит непросто.