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08:27, 7 мая 2025Мир

Захарова оценила отношения России и Германии

Захарова: Отношения Москвы и Берлина разрушены практически до основания
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двусторонние отношения между Москвой и Берлином разрушены практически до основания. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне прихода к власти в Германии нового правительства канцлера Фридриха Мерца, сообщает РИА Новости.

«На фоне многочисленных воинственно-русофобских заявлений германских политиков ожидать улучшения отношений между нашими странами не приходится», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, из-за усилий бывшего главы немецкого правительства Олафа Шольца «обострять» в российско-германских отношениях давно нечего, поскольку они разрушены «практически до основания».

Ранее Захарова высказалась о восстановлении российско-американских отношений. Дипломат отметила, что контакты Москвы и Вашингтона идут по целому ряду треков, однако дело обстоит непросто.

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