Захарова удивилась словам Келлога о Путине и перемирии на Украине

Захарова: Слова Келлога о перемирии удивляют, оно требует обсуждения нюансов

Слова спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что российский лидер Владимир Путин является препятствием к перемирию на Украине на 30 дней, вызывают удивление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва никогда не была против прекращения огня, объявленные Россией перемирия в марте и апреле «Киев саботировал». Захарова заявила, что установление режима прекращения огня «связано с массой нюансов, которые требуют проработки». Важно не допустить, чтобы после окончания перемирия, конфликт «разгорелся с новой силой» из-за потенциального повышения боевого потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период тишины, сказала дипломат.

«Таким образом, единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня. Проверкой его миролюбивых намерений станет поведение ВСУ в период 72-часового перемирия 8-10 мая, объявленного президентом России ко Дню Победы», — заключила она.

Ранее Келлог назвал Путина препятствием для 30-дневного перемирия на Украине. По словам чиновника, Киев уже выразил свое согласие на перемирие «на земле, на воде и в небе» и готов к установлению режима прекращения огня в любой момент.