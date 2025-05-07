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21:25, 7 мая 2025Мир

Захарова заявила о проверке миролюбивых намерений Украины

Захарова: Поведение ВСУ 8-10 мая станет проверкой миролюбивых намерений Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Поведение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в дни объявленного российским президентом Владимиром Путиным перемирия 8-10 мая станет проверкой миролюбивых намерений киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, Киев можно считать единственным препятствием к перемирию, украинские власти нарушают договоренности и не желают обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

«Проверкой его (Киева) миролюбивых намерений станет поведение ВСУ в период 72-часового перемирия 8-10 мая», — подчеркнула Захарова.

Путин объявил о втором за месяц в зоне СВО перемирии 28 апреля. Оно, согласно заявлению Кремля, продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая. До этого в зоне боевых действий перемирие было объявлено в честь праздника Пасхи.

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