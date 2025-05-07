Журова оценила комплименты Трампа в адрес Овечкина

Журова заявила, что Трамп троллит украинцев, когда хвалит хоккеиста Овечкина

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила комплименты президента США Дональда Трампа в адрес российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Ее слова приводит Vseprosport.ru.

«Трамп, когда хвалит русского хоккеиста Овечкина, таким образом и троллит украинцев, у которых это вызывает бурю эмоций», — заявила Журова. Она добавила, что Трамп — известный провокатор, который умело пользуется пиар-ходами.

В последние месяцы Трамп дважды говорил об Овечкине на митингах, проходивших на домашней арене «Вашингтона». Президент США называл россиянина великим игроком, а также говорил о том, что тот отлично делает свое дело.

Овечкин является рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел канадца Уэйна Гретцки 6 апреля.