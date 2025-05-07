Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
1:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 7-й матч
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
00:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 2-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
12:27, 7 мая 2025Спорт

Журова оценила комплименты Трампа в адрес Овечкина

Журова заявила, что Трамп троллит украинцев, когда хвалит хоккеиста Овечкина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Matt Krohn / Imagn Images / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила комплименты президента США Дональда Трампа в адрес российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Ее слова приводит Vseprosport.ru.

«Трамп, когда хвалит русского хоккеиста Овечкина, таким образом и троллит украинцев, у которых это вызывает бурю эмоций», — заявила Журова. Она добавила, что Трамп — известный провокатор, который умело пользуется пиар-ходами.

В последние месяцы Трамп дважды говорил об Овечкине на митингах, проходивших на домашней арене «Вашингтона». Президент США называл россиянина великим игроком, а также говорил о том, что тот отлично делает свое дело.

Овечкин является рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел канадца Уэйна Гретцки 6 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В десятках городов России отключили мобильный интернет, в Москве не работают доставки и такси. Что происходит?

    Новый наряд Ксении Собчак оценили в сети словами «собирает на помойках»

    Москвичей предупредили об учащении торнадо

    Рогов назвал пропагандистской акцией наступление ВСУ на Курскую область

    19-летняя невеста Лепса разозлила пользователей сети

    В России впервые вручили особые награды для штурмовиков

    Удары Индии по Пакистану попали на видео

    Попытку прорыва ВСУ через «зубы дракона» на российской границе сняли на видео

    Россиян предостерегли от серьезной ошибки в лечении переломов

    Microsoft выпустила ПК для перехода с Windows 10

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости