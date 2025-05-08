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22:06, 8 мая 2025Спорт

Боец поп-ММА провоцировал драку с посетителем ресторана в Москве

Боец поп-ММА Байрам Кахруманов провоцировал драку в московском ресторане
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Боец поп-ММА Байрам Кахруманов провоцировал драку с посетителем московского ресторана. Об этом пишет телеграм-канал Readovka.

Посетитель столичного заведения попросил Кахруманова вести себя потише, на что получил предложение выйти на улицу и подраться. Несколько дней назад боец уже избил прохожего в Москве.

Кахруманов дебютировал в индустрии поп-ММА в феврале 2023 года на турнире Hardcore MMА. С тех пор он одержал только одну победу и четырежды проиграл. После одного из проигранных поединков Кахруманов набросился на победившего его Фарида Ядуллаева и нанес несколько ударов по голове. Бойцов пришлось разнимать охране.

Ранее турнир по ММА в Подмосковье отменили после появления силовиков. Мероприятие было остановлено в момент, когда основатель промоушена Мухаммед Носаев анонсировал предстоящие поединки. Отмечается, что к нему подошли сотрудники правоохранительных органов. После этого полицейские объявили зрителям об отмене турнира.

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