Турнир по ММА в Подмосковье отменили после появления силовиков

Турнир по ММА Hype FC в Подмосковье отменили после появления силовиков

Турнир по смешанным единоборствам (ММА) организации Hype FC в подмосковном поселке Новоивановское был отменен вскоре после появления сотрудников силовых структур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «РЕН ТВ».

По информации источника, мероприятие было остановлено в момент, когда основатель промоушена Мухаммед Носаев анонсировал предстоящие поединки. Отмечается, что к нему подошли сотрудники правоохранительных органов. После этого полицейские объявили зрителям об отмене турнира.

В главном событии вечера должны были сойтись Мариф Пираев и Нариман Аббасов.

В октябре 2024 года российский боец поп-ММА Роман Неретин больше суток избивал и держал взаперти свою девушку Асель в московской квартире. Отмечалось, что Неретин бил девушку ногами, после чего мазал ее места ударов мазью, чтобы не оставалось синяков.