Депутаты Европарламента из ФРГ захотели приехать в Москву на 9 Мая

Der Spiegel: Пять евродепутатов из ФРГ посетят Парад Победы в Москве 9 Мая

Пять евродепутатов на этой неделе приедут на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом написало издание Der Spiegel.

В публикации уточняется, что в Москве депутаты Европарламента из ФРГ захотели провести переговоры с парламентариями и другими представителями политики и культуры. В составе делегации — депутаты ЕП от немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург.

«Двухдневный визит в Москву вместе с тремя другими депутатами Европарламента из Чехии, Кипра и Словакии состоится во время объявленного Россией прекращения огня», — отмечается в статье.

С 00:00 по московскому времени 8 мая вступило в силу перемирие в зоне спецоперации (СВО), объявленное в конце апреля российским лидером Владимиром Путиным. Оно приурочено ко Дню Победы и продлится три дня, до 00:00 11 мая.