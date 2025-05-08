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18:11, 8 мая 2025Спорт

Фанаты норвежского клуба не давали спать футболистам соперников перед матчем Лиги Европы

Фанаты «Буде-Глимта» мешали спать игрокам «Тоттенхэма» перед матчем Лиги Европы
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Klein / Reuters

Фанаты норвежского клуба «Буде-Глимт» не давали спать футболистам «Тоттенхэма» перед ответным полуфинальным матчем Лиги Европы. Об этом пишет Legalbet.

Ночью норвежцы начали запускать фейерверки у отеля, где остановились игроки английской команды. Полиция не успела помешать фанатам.

Ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Буде-Глимтом» и «Тоттенхэмом» состоится сегодня в норвежском городе Буде в 22:00 МСК. Первая встреча команд в Лондоне завершилась победой англичан со счетом 3:1.

Ранее стало известно, что болельщик «Интера» пережил остановку сердца во время полуфинального поединка Лиги чемпионов против «Барселоны». Фанат был введен в кому. Состояние мужчины удалось стабилизировать, он был доставлен в отделение интенсивной терапии миланской больницы.

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