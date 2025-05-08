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11:59, 8 мая 2025Спорт

Названы лучшие упражнения для сильной спины

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Aleksey Mnogosmyslov / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для сильной спины. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала делать наклоны с руками за головой, низкие подтягивания, подъем ног, удержание ног, подъем таза, обратную планку, а также сопротивления у стены. Для выполнения последнего нужно встать в угол комнаты, локтями упереться в обе стены, немного провалиться к стене, затем с помощью усилий мышц спины подать корпус вперед, упереться локтями в стены и начать сводить лопатки.

Ротач заявила, что упражнения для спины улучшают осанку. Это также поможет уменьшить боль и скованность, вызванную неправильной осанкой.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Она рассказала, что «велосипед» отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.

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