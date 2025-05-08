Названы лучшие упражнения для сильной спины

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для сильной спины. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала делать наклоны с руками за головой, низкие подтягивания, подъем ног, удержание ног, подъем таза, обратную планку, а также сопротивления у стены. Для выполнения последнего нужно встать в угол комнаты, локтями упереться в обе стены, немного провалиться к стене, затем с помощью усилий мышц спины подать корпус вперед, упереться локтями в стены и начать сводить лопатки.

Ротач заявила, что упражнения для спины улучшают осанку. Это также поможет уменьшить боль и скованность, вызванную неправильной осанкой.

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