Осквернивших памятник советскому солдату в Чехии накажут

После осквернения памятника советскому солдату в Чехии возбудят уголовное дело

По факту осквернения памятника советскому солдату в чешском городе Теплице будет возбуждено уголовное дело. Соответствующее поручение дал руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает ТАСС.

Речь идет о мемориале, установленном в одном из местных парков. По данным СМИ, вандалы разбили памятник, сбросив фигуру военного с пьедестала. По поручению Бастрыкина Главное следственное управление СК совместно с МИД РФ должны установить обстоятельства произошедшего.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, об отсутствии прав России на памятник маршалу Ивану Коневу. Так министр ответил на обращение посла России в Праге Александра Змеевского с просьбой помочь определить местонахождение монумента.