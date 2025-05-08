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18:55, 8 мая 2025Экономика

Осквернивших памятник советскому солдату в Чехии накажут

После осквернения памятника советскому солдату в Чехии возбудят уголовное дело
Александра Качан (Редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

По факту осквернения памятника советскому солдату в чешском городе Теплице будет возбуждено уголовное дело. Соответствующее поручение дал руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает ТАСС.

Речь идет о мемориале, установленном в одном из местных парков. По данным СМИ, вандалы разбили памятник, сбросив фигуру военного с пьедестала. По поручению Бастрыкина Главное следственное управление СК совместно с МИД РФ должны установить обстоятельства произошедшего.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, об отсутствии прав России на памятник маршалу Ивану Коневу. Так министр ответил на обращение посла России в Праге Александра Змеевского с просьбой помочь определить местонахождение монумента.

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