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17:54, 8 мая 2025Спорт

Призер Олимпиады в Париже погиб при столкновении поезда и автомобиля

Призер ОИ-2024 по регби-7 Райсукэ погиб в ДТП при столкновении поезда и машины
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Призер Олимпиады в Париже по регби-7 Хосая Райсукэ погиб в ДТП при столкновении поезда и автомобиля. Об этом сообщает La Depeche.

«Вся семья "Кастра" опустошена этой ужасной новостью. Хосая был членом нашего клуба с 2021 года, замечательным товарищем, которого все очень любили, в том числе болельщики. Наши мысли с его семьей и близкими», — сказано в заявлении французского клуба, за который выступал Райсукэ.

ДТП произошло утром 8 мая рядом с тренировочным центром во французском городе Сен-Лоран-де-Левезу. Автомобиль, в котором находился 30-летний регбист, столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. Райсукэ скончался на месте.

На Олимпиаде 2024 года Райсукэ выступал в составе сборной Фиджи. Он завоевал с ней серебряную медаль в регби-7.

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