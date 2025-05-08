Amazon изобрела робота-грузчика с чувствами

Amazon запустила робота-грузчика Vulcan, умеющего чувствовать вес посылок

Американская корпорация Amazon начали использовать на своих складах умного робота-грузчика. Об этом говорится на сайте компании.

По словам представителей фирмы, робот Vulcan использует датчики на основе искусственного интеллекта (ИИ). С их помощью машина может чувствовать вес коробки, а также рассчитывать нужную силу давления, которую можно оказать на нее манипуляторами, чтобы не сломать. В вашингтонском центре обработки заказов Amazon робот Vulcan уже может работать с 75 процентами грузов. В компании отметили, что на складах размещается около 1 миллиона посылок.

В Amazon подчеркнули, что «робота с чувствами» будут использовать при выполнении рутинных, трудоемких и опасных задач. Машина может поднимать предметы весом до 3,6 килограмма. В настоящий момент он будет заниматься организацией посылок, размещенных на верхних стеллажах — куда невозможно попасть без лестницы.

Руководитель команды Amazon Robotics Аарон Парнесс заявил, что корпорация не планирует заменять живых людей роботами: «Я не верю в 100-процентную автоматизацию». При этом с 2021 года IT-гигант увеличил количество складских роботов с 350 до 750 тысяч единиц. По оценкам Amazon, роботы помогут ей сэкономить до 10 миллиардов долларов к 2030 году.

В конце апреля глава Tesla Илон Маск заявил, что в течение ближайших пяти лет роботы-хирурги смогут заменить людей. По его мнению, машины смогут проводить операции на уровне лучших специалистов.