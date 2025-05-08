Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 8 мая 2025Наука и техника

Amazon изобрела робота-грузчика с чувствами

Amazon запустила робота-грузчика Vulcan, умеющего чувствовать вес посылок
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Clodagh Kilkoyne / Reuters

Американская корпорация Amazon начали использовать на своих складах умного робота-грузчика. Об этом говорится на сайте компании.

По словам представителей фирмы, робот Vulcan использует датчики на основе искусственного интеллекта (ИИ). С их помощью машина может чувствовать вес коробки, а также рассчитывать нужную силу давления, которую можно оказать на нее манипуляторами, чтобы не сломать. В вашингтонском центре обработки заказов Amazon робот Vulcan уже может работать с 75 процентами грузов. В компании отметили, что на складах размещается около 1 миллиона посылок.

В Amazon подчеркнули, что «робота с чувствами» будут использовать при выполнении рутинных, трудоемких и опасных задач. Машина может поднимать предметы весом до 3,6 килограмма. В настоящий момент он будет заниматься организацией посылок, размещенных на верхних стеллажах — куда невозможно попасть без лестницы.

Руководитель команды Amazon Robotics Аарон Парнесс заявил, что корпорация не планирует заменять живых людей роботами: «Я не верю в 100-процентную автоматизацию». При этом с 2021 года IT-гигант увеличил количество складских роботов с 350 до 750 тысяч единиц. По оценкам Amazon, роботы помогут ей сэкономить до 10 миллиардов долларов к 2030 году.

В конце апреля глава Tesla Илон Маск заявил, что в течение ближайших пяти лет роботы-хирурги смогут заменить людей. По его мнению, машины смогут проводить операции на уровне лучших специалистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это меня не радует». Трамп заявил, что конфликт на Украине дошел до точки принятия решений

    Amazon изобрела робота-грузчика с чувствами

    Рейс из Стамбула в Санкт-Петербург развернулся в Турцию на полпути

    На Украине допустили переход к евро в качестве базовой валюты для гривны

    Экс-соратник Ройзмана вернулся с СВО

    Белоусов сравнил борьбу с неонацизмом с подвигом Красной армии

    В США рассказали о попытке Вашингтона подтолкнуть страны к использованию Starlink

    На Украине раскрыли сроки возврата долга западным партнерам

    В России заявили об обретении беспрецедентной степени суверенитета и свободы

    В России обвинили Украину в желании сорвать парад Победы с одной целью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости