Роднина заявила, что не реагирует на обидные слова в свой адрес в интернете

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала об отношении к обидным словам в свой адрес в интернете. Ее цитирует Sport24.

Роднина призналась, что ничего не читает и никак на это не реагирует. «Если я и читаю что-то, то понимаю, что на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то я нравлюсь, кому-то не нравлюсь, кому-то подходит то, что я делаю и говорю, а другим — нет. Это абсолютно нормально», — заявила она.

По ее мнению, если делать свое дело хорошо, люди будут относиться нормально. «Ждать любви и уважения… Главное, чтобы ты себя уважал и был честен в своих действиях», — заключила депутат.

Ранее Роднина назвала главное преимущество спортсменов в политике. По ее мнению, плюс атлетов в том, что они сами себя сделали.