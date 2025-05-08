Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ПСЖ
2:1
Завершен
Арсенал
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Сегодня
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Виннипег Джетс
Сегодня
04:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
00:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 2-й матч
00:29, 8 мая 2025Спорт

Роднина рассказала об отношении к обидным словам в свой адрес

Роднина заявила, что не реагирует на обидные слова в свой адрес в интернете
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала об отношении к обидным словам в свой адрес в интернете. Ее цитирует Sport24.

Роднина призналась, что ничего не читает и никак на это не реагирует. «Если я и читаю что-то, то понимаю, что на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то я нравлюсь, кому-то не нравлюсь, кому-то подходит то, что я делаю и говорю, а другим — нет. Это абсолютно нормально», — заявила она.

По ее мнению, если делать свое дело хорошо, люди будут относиться нормально. «Ждать любви и уважения… Главное, чтобы ты себя уважал и был честен в своих действиях», — заключила депутат.

Ранее Роднина назвала главное преимущество спортсменов в политике. По ее мнению, плюс атлетов в том, что они сами себя сделали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявленное в честь Дня Победы перемирие в зоне СВО вступило в силу

    В России начались длинные майские праздники

    Роднина рассказала об отношении к обидным словам в свой адрес

    Силы ПВО сбили в Вологодской области украинский беспилотник

    Названы особенности «малой крылатой ракеты» США

    Мерц рассказал о гарантии безопасности Украине

    В США заявили о выпуске новейшей ядерной бомбы в мае 2025 года

    Adidas и Mercedes-Benz признали ответственность за укрепление власти нацистов

    Вторичные квартиры в крупных городах России начали дешеветь

    Трампа уличили в зависти к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости