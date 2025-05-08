Россиянка раскрыла литовцу цены в Москве и описала его реакцию фразой «он не поверил»

«Лента.ру»: Житель Литвы в беседе с россиянкой не поверил ценам в Москве

Российская путешественница, поехавшая в круиз по Карибским островам, познакомилась на лайнере с жителем Литвы и раскрыла ему стоимость проживания в Москве. Деталями диалога девушка поделилась с «Лентой.ру».

По словам россиянки, во время круиза в баре к ней подошел литовец и предложил пообщаться с ним на русском, чтобы он мог практиковать язык. Во время беседы девушка расспрашивала его о жизни в Литве и делилась особенностями жизни в Москве.

«Когда я сказала, что у нас можно поужинать за 15 долларов в хорошем ресторане, он не поверил мне и ответил, что в Литве за такую цену тебя не покормят нигде», — такой фразой описала реакцию литовца туристка.

Кроме того, она сказала, что мужчину удивила стоимость аренды квартир в центре Москвы — она также показалась ему невысокой. При этом иностранец признался, что к жителям России он не испытывает негатива, однако политика страны ему не нравится.

Ранее российский путешественник пообщался с пожилой парой из Японии в поездке по Таиланду и рассказал им о пенсии в России. Он отметил, что его собеседники были в шоке и не поверили, что на такие деньги можно прожить.