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19:51, 8 мая 2025Мир

Трамп допустил снижение пошлин для Китая

Трамп заявил, что США могут снизить пошлины в 145 процентов на товары из Китая
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на товары из Китайской народной республики (КНР) могут быть снижены. Такую возможность он допустил в разговоре с журналистами в Белом доме, пишет ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, Трамп отметил, что в настоящее время пошлины на импортируемые из Китая товары максимально высоки — они находятся на уровне 145 процентов. В связи с этим лидеру США очевидно, что в конечном счете они неизбежно будут снижены.

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Ранее Трамп сообщил, что не собирается снимать пошлины с Китая ради переговоров с Пекином. Такой же позиции придерживается и Министерство коммерции КНР, заявившее, что Китай не пожертвует своей принципиальной позицией ради достижения какого-либо соглашения с Америкой. В ведомстве указали на негативное влияние односторонних тарифов.

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