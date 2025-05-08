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10:42, 8 мая 2025Бывший СССР

В Киеве подтвердили приоритетный доступ США к данным об украинских недрах

Кабмин Украины подтвердил приоритетный доступ США к данным о недрах
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

США получат приоритетный доступ к данным об украинских недрах. Об этом заявили первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко и ее заместитель Тарас Качка, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Эффективность фонда будет зависеть от интереса американских партнеров. Они заинтересованы, ведь получают первоочередную информацию о новых инвестиционных возможностях, прежде всего, в сфере критического сырья, нефти и газа», — подтвердили представители украинского кабмина.

В правительстве Украины рассказали, что будущий инвестиционный фонд в рамках сделки с США по полезным ископаемым заработает через несколько недель. Его менеджеры на данный момент еще не определены.

Ранее в Киеве оценили отчисления Украины в рамках сделки с США. Сообщалось, что взносы составят порядка 24–48 миллионов долларов.

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