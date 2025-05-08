В Киеве подтвердили приоритетный доступ США к данным об украинских недрах

США получат приоритетный доступ к данным об украинских недрах. Об этом заявили первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко и ее заместитель Тарас Качка, передает Telegram-канал «Политика Страны».
«Эффективность фонда будет зависеть от интереса американских партнеров. Они заинтересованы, ведь получают первоочередную информацию о новых инвестиционных возможностях, прежде всего, в сфере критического сырья, нефти и газа», — подтвердили представители украинского кабмина.
В правительстве Украины рассказали, что будущий инвестиционный фонд в рамках сделки с США по полезным ископаемым заработает через несколько недель. Его менеджеры на данный момент еще не определены.
Ранее в Киеве оценили отчисления Украины в рамках сделки с США. Сообщалось, что взносы составят порядка 24–48 миллионов долларов.