В Москву на 9 Мая прибыла представитель еще одной европейской страны

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Цвиянович прибыла в Москву

В Москву на 9 Мая прибыла представитель еще одной европейской страны — председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович. Об этом сообщает ТАСС.

Она примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

До этого в Москву на празднование Дня Победы прилетел президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Также в столицу России прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие иностранные лидеры.

Ранее Фицо заявил, что получает угрозы в связи со своим решением посетить Россию 9 мая. По его словам, визит в российскую столицу на День Победы станет проявлением несогласия с «новым железным занавесом» между Европой и Москвой.