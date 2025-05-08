Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:41, 8 мая 2025Мир

В Москву на 9 Мая прибыла представитель еще одной европейской страны

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Цвиянович прибыла в Москву
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В Москву на 9 Мая прибыла представитель еще одной европейской страны — председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович. Об этом сообщает ТАСС.

Она примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

До этого в Москву на празднование Дня Победы прилетел президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Также в столицу России прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие иностранные лидеры.

Ранее Фицо заявил, что получает угрозы в связи со своим решением посетить Россию 9 мая. По его словам, визит в российскую столицу на День Победы станет проявлением несогласия с «новым железным занавесом» между Европой и Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин оценил прошедший день

    Вице-президент США предостерег Россию от «недобросовестности»

    Кандидат в президенты Румынии потребовал компенсаций от Украины

    Овечкина назвали одним из трех лучших нападающих в истории НХЛ

    Вэнс назвал способ добиться мира на Украине

    Раскрыто меню торжественного ужина в Кремле

    Макгрегор отреагировал на избрание нового Папы Римского

    В Москву на 9 Мая прибыла представитель еще одной европейской страны

    ВСУ атаковали село в Курской области

    Зеленский созвонился с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости