Олимпийская чемпионка Загитова прошлась по Парижу в черном кожаном плаще

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прошлась по улицам Парижа в черном кожаном плаще. Она показала видео в своем Telegram-канале.

Загитова предстала в полностью черном образе. Под плащ фигуристка надела ассиметричную блузу и легинсы. Образ спортсменка дополнила большими металлическими браслетами, сумкой и туфлями на каблуке, в руке она держала журналы.

Ранее Загитова показала другой наряд, в котором гуляла по французской столице. Тогда она снялась в красных мини-шортах и укороченной кофте с длинным рукавом.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.