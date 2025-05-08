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14:02, 8 мая 2025Спорт

Журова заявила о запугивании Касаткиной Западом

Депутат Журова заявила, что Запад запугал теннисистку Касаткину мифами о России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mike Frey / Imagn Images / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему теннисистка Дарья Касаткина сменила гражданство с российского на австралийское. Ее слова приводит Vseprosport.ru.

Журова подчеркнула, что Касаткина с десяти лет не живет в России, а значит не имеет представления о стране. «А потом, конечно, западное воспитание сыграло свою роль. Дальше ее запугали кучей мифов о России, и вот, пожалуйста, получите результат», — заявила она.

Ранее Касаткина заявила о невозможности жить свободно в России. Спортсменка объяснила, что из-за этого сменила гражданство.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 14-е место.

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