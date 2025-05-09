Bosch сообщила о срыве сделки по продаже заводов в Петербурге

Немецкая Bosch сообщила о срыве сделки по продаже завода в Санкт-Петербурге

Немецкий производитель бытовой, автомобильной и промышленной техники Bosch не смог продать свое предприятие в Петербурге, которым владеет его дочерняя компания ООО «БСХ бытовые приборы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет компании.

Как следует из документа, сделка оказалась невозможной из-за передачи предприятия во временное управление АО «Газпром бытовые системы».

Ранее появилась информация, что на заводе, принадлежавшем этому немецкому концерну в Санкт-Петербурге, летом 2025 года запустят производство. В свою очередь, Вosch объявила, что не ведет никаких деловых отношений с Россией и не планирует делать это в будущем.