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23:18, 9 мая 2025Мир

Фон дер Ляйен встретили песней «День Победы»

Главу Еврокомиссии Фон дер Ляйен в Люксембурге встретили песней »День Победы»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Eva Manez / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден случайно попали на акцию памяти в центре Люксембурга, организованную партией Mir d’Vollek — ее участники пели песню «День Победы» под российским и советским флагами. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры ЕС вышли из резиденции премьера великого герцогства и попали на мероприятие, на котором отмечали 9 Мая у здания парламента по другую сторону улицы. Руководители ЕС предпочли вместе с охраной скрыться, сделав вид, что не поняли происходящего.

Ранее в центре Вены местные жители, отмечающие День Победы, включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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