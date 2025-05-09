Главу Еврокомиссии Фон дер Ляйен в Люксембурге встретили песней »День Победы»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден случайно попали на акцию памяти в центре Люксембурга, организованную партией Mir d’Vollek — ее участники пели песню «День Победы» под российским и советским флагами. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры ЕС вышли из резиденции премьера великого герцогства и попали на мероприятие, на котором отмечали 9 Мая у здания парламента по другую сторону улицы. Руководители ЕС предпочли вместе с охраной скрыться, сделав вид, что не поняли происходящего.

Ранее в центре Вены местные жители, отмечающие День Победы, включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.