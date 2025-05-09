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23:18, 9 мая 2025Спорт

Махачев прокомментировал свое будущее в UFC

Махачев заявил о намерении сохранить за собой пояс чемпиона UFC в легком весе
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency

Российский боец абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев прокомментировал свое будущее в промоушене. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Главное событие на турнире UFC 315 в это воскресенье определит, каким будет мой следующий шаг. Но вне зависимости от результата этого поединка, я не собираюсь освобождать пояс в легком дивизионе», — заявил Махачев.

Махачев может подраться с испанцем грузинского происхождения Илией Топурией за пояс в полулегком весе, но россиянин пока не дал окончательного ответа по поводу этого поединка. Также Махачев рассматривает возможность побороться за пояс в полусреднем весе.

19 января Махачев в рекордный четвертый раз защитил чемпионский титул в легком весе. Россиянин одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311.

Ранее Топурия резко высказался в адрес Махачева. «Ислам даже не сможет дотронуться до моих ног, потому что первое, что Махачев ощутит — это желание, чтобы я отправил его обратно в Россию. Этот парень не хочет драться со мной, заключается в том, что он знает: я его побью», — отметил Топурия.

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